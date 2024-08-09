Мощный ливень накрыл столицу
Сегодня, 10:02
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Сегодня, 10:02Сегодня, 10:02
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На мегаполис обрушился дождь, передаёт BaigeNews. В некоторых районах столицы прошел град размером с перепелиное яйцо, который разбил стекла машин и некоторых домов. Кроме того, накануне, 8 августа, 2GIS зафиксировал 9-балльные пробки из-за стихии.
"Казгидромет" сообщает, что сегодня, 9 августа, так же ожидаются дожди, гроза и порывистый ветер.