Мощный град уничтожил огороды дачников в Усть-Каменогорске

Мощный град накануне обрушился на дачные массивы в пригороде Усть-Каменогорска. Непогода вмиг уничтожила овощные грядки и плодовые деревья. Очевидцы говорят, что не припомнят такого разрушительного разгула стихии, передаёт BaigеNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Шквальный ветер сопровождался сильным дождём. Размер льдинок был с куриное яйцо, вспоминают горожане.

Шарики льда уничтожили не только сады и огороды, но и разбили крыши, пострадали припаркованные под открытым небом автомобили. Вода затопила и отдельные микрорайоны города. Экстренно коммунальщики вели откачку воды.

"Забабахало по крыше так, что реально стало страшно. Я за свою жизнь первый раз такое видела. У нас теплица, она получается стеклянная, крыша, стены - всё в решето. 15 рам, всё повыбило. У подруги в Молодёжном дача, всё вообще в муку, дачный сезон, говорит, закрыт, деревья повалило и плодовые, и ягодные, и на огороде все перемололо", - рассказала жительница Усть-Каменогорска Лариса Рубцун.

Надежда Смирнова сообщила, что град шёл полосой и минут 10. У местного магазина повалило дерево. Это счастье, как говорит дачница, что рядом не было людей.

Больше всего от разгула стихии пострадали жители дачных массивов левобережной части Иртыша. Урожай уничтожен полностью.

"Звонит мне и ревёт. Я говорю, что ты ревёшь? Вот так, представьте, если он с куриное яйцо шёл и все смял. Ничего не осталось, теплицы нет, всё на улице, даже признаков нет, что были помидоры. Пострадали конечно", - говорит Надежда Смирнова.

Накануне синоптики по всему региону объявляли штормовое предупреждение. Обещали грозы, град и порывистый ветер. Но то, что он пройдёт с такой разрушительной силой, не ожидали даже старожилы. Сейчас люди делятся видео и фото в соцсетях и подсчитывают ущерб от стихии.