Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы с триумфом выступил на вечере бокса в Астане, завершив бой досрочной победой, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках главного поединка вечера казахстанец встретился с непобеждённым французским боксером Анауэлем Нгамиссенге. На кону стояли чемпионские титулы в среднем весе по версиям WBO и IBF, которыми владеет Алимханулы.

Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился уже в пятом — казахстанец отправил соперника в нокаут. До этого момента Нгамиссенге уже побывал в нокдауне.

Для Жанибека эта победа стала 17-й в профессиональной карьере (11 из них — нокаутом) и очередной успешной защитой двух чемпионских поясов. А вот для французского боксера это поражение стало первым на профессиональном ринге.