Мощные торнадо в США: режим ЧП, десятки погибших и лесные пожары
Поиски выживших продолжаются.
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В нескольких штатах США объявлен режим чрезвычайного положения из-за разрушительных торнадо. Больше всего пострадал штат Миссури — здесь стихия унесла жизни 12 человек, передают местные власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Серьезные последствия зафиксированы также в Оклахоме, Теннесси, Арканзасе, Техасе и Джорджии. Торнадо срывали крыши с домов, переворачивали автомобили, оставляли людей без электричества. По последним данным, погиб как минимум 31 человек, десятки получили ранения. Поиски выживших продолжаются.
Жители делятся в соцсетях кадрами разрушений. В Арканзасе и Джорджии власти объявили режим ЧП, поскольку угроза новых смерчей сохраняется. Под ударом могут оказаться также Индиана, Иллинойс, Кентукки и Миссисипи.
Синоптики предупреждают: риск новых торнадо крайне высок, особенно на юго-востоке США и в районе побережья Мексиканского залива. Ветер местами достигает 130 км/ч, что уже привело к сильным снегопадам на севере страны и масштабным лесным пожарам на юге.
В Оклахоме огонь охватил 689 квадратных километров, уничтожив сотни домов. В Техасе площадь пожаров достигла 100 квадратных километров, но их удалось локализовать. Высока опасность возгораний также в Канзасе, Миссури и Нью-Мексико.
Напомним, в начале 2025 года крупнейшие пожары охватили Калифорнию. Тогдашний президент Джо Байден назвал их самыми разрушительными в истории штата. Исследователи связывают рост числа катастроф с изменением климата, но действующий президент Дональд Трамп продолжает отрицать глобальное потепление.
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