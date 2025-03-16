В нескольких штатах США объявлен режим чрезвычайного положения из-за разрушительных торнадо. Больше всего пострадал штат Миссури — здесь стихия унесла жизни 12 человек, передают местные власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Серьезные последствия зафиксированы также в Оклахоме, Теннесси, Арканзасе, Техасе и Джорджии. Торнадо срывали крыши с домов, переворачивали автомобили, оставляли людей без электричества. По последним данным, погиб как минимум 31 человек, десятки получили ранения. Поиски выживших продолжаются.

Жители делятся в соцсетях кадрами разрушений. В Арканзасе и Джорджии власти объявили режим ЧП, поскольку угроза новых смерчей сохраняется. Под ударом могут оказаться также Индиана, Иллинойс, Кентукки и Миссисипи.

Синоптики предупреждают: риск новых торнадо крайне высок, особенно на юго-востоке США и в районе побережья Мексиканского залива. Ветер местами достигает 130 км/ч, что уже привело к сильным снегопадам на севере страны и масштабным лесным пожарам на юге.

В Оклахоме огонь охватил 689 квадратных километров, уничтожив сотни домов. В Техасе площадь пожаров достигла 100 квадратных километров, но их удалось локализовать. Высока опасность возгораний также в Канзасе, Миссури и Нью-Мексико.

Напомним, в начале 2025 года крупнейшие пожары охватили Калифорнию. Тогдашний президент Джо Байден назвал их самыми разрушительными в истории штата. Исследователи связывают рост числа катастроф с изменением климата, но действующий президент Дональд Трамп продолжает отрицать глобальное потепление.