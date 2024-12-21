Из-за обильного снегопада, который накрыл Алматы 20 декабря, коммунальные службы мегаполиса работают в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

"С 8:00 до 22:00 выпало 12 см снега в городе и 18 см в горных районах. Для борьбы с наледью проведена двойная обработка дорог противогололедными материалами — израсходовано 2450 тонн. Первый этап работ был завершен к 16:00, второй начат с 17:30. С 22:00 начато прометание дорог, ночью для этого работает 21 колонна техники. Всего задействовано 603 единицы техники, включая 130 пескоразбрасывателей, 70 малогабаритных машин для тротуаров, остановок и переходов. Работают 1034 рабочих днем и 957 ночью. С 16 декабря вывезено более 46 тыс кубометров снега", — сообщили в акимате мегаполиса.