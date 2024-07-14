Мощные селевые потоки в Кыргызстане уносят людей и автомобили

В Ошской области и городе Ош Кыгызстана сошли сильные сели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg

По данным МЧС страны, из-за обильных дождей примерно в 14;00 селевой поток сошел в селе Толойкон и центре отдыха "Борубай-Ата" в селе Озгур. На место выехали 46 спасателей, эвакуированы 420 человек.

Из-за проливных дождей река Ак-Буура вышла из берегов и затопила улицы города, в том числе местный рынок.

На видео, выложенных очевидцами в соцсети, видно, что на центральном рынке товары и продукты питания остались в воде, потоки унесли несколько автомашины, людям приходится спускаться по склону, чтобы добраться до безопасного места.

В Ошской области стихия зарегистрирована в селах Асан-Чек и Манас Кара-Суйского района. Грязевой поток затопил дома, дворы и улицы. Дорога Ош —Гульча — Иркештам временно закрыта. Для местных управлений МЧС и службам гражданской защиты объявлен сигнал "тревога".

В центре отдыха "Мол булак" города Ош сели унесли четырех отдыхающих. Об этом в соцсетях сообщил руководитель мэрии южной столицы Жумамидин Сулайманкулов.



По его словам, сетевой поток также смыл семь автомобилей, четверо из них найдены.

Помимо этого, селевой поток сошел в селе Жийде Ноокатского района, на 57-м километре автодороги Ош — Баткен — Раззаков. В связи с этим трассу временно закрыли. Ведется работа по устранению последствий селя.