Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 10 и 11 октября
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Мощные магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце ждут Землю 10 и 11 октября, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Вспышка на Солнце и последующий выброс случился накануне утром, и теперь плазменное облако летит точно по направлению к Земле со скоростью 1000 километров в секунду.
Уже сегодня произойдет его ранний контакт с Землей. Плазменное облако обещает быть массивным - был выброшен очередной крупный протуберанец во время взрыва в космос вместе с корональным веществом.
По его словам, в результате этого последующие магнитные бури ожидаются очень сильными - в пике до класса G4 и выше, а также продолжительными.
Сегодня ожидается начало возмущений магнитосферы Земли, около полудня, и магнитные бури продлятся до конца суток пятницы, 11 октября.
Синоптик добавил, что эта буря может посостязаться за звание самой сильной и продолжительной в нынешнем году.
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