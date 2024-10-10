Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 10 и 11 октября

Мощные магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце ждут Землю 10 и 11 октября, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Вспышка на Солнце и последующий выброс случился накануне утром, и теперь плазменное облако летит точно по направлению к Земле со скоростью 1000 километров в секунду.

Уже сегодня произойдет его ранний контакт с Землей. Плазменное облако обещает быть массивным - был выброшен очередной крупный протуберанец во время взрыва в космос вместе с корональным веществом.

По его словам, в результате этого последующие магнитные бури ожидаются очень сильными - в пике до класса G4 и выше, а также продолжительными.

Сегодня ожидается начало возмущений магнитосферы Земли, около полудня, и магнитные бури продлятся до конца суток пятницы, 11 октября.

Синоптик добавил, что эта буря может посостязаться за звание самой сильной и продолжительной в нынешнем году.