Мощные лесные пожары бушуют в Южной Корее: есть жертвы и пострадавшие
Эвакуированы около 1 500 жителей.
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В результате лесных пожаров на юго-востоке Южной Кореи погибли не менее четырех человек, еще шестеро получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.
Огонь охватил несколько районов страны, вынудив эвакуировать около 1 500 жителей.
Пожар вспыхнул в уезде Санчхон, расположенном примерно в 250 километрах от Сеула, в пятницу, после чего быстро распространился на другие территории. По данным Центрального штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечению безопасности, все жертвы были обнаружены именно в этом районе. Из шести пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Согласно данным местных властей, огонь уничтожил уже более 3 286 гектаров леса, что эквивалентно 4 600 футбольным полям. Серьезные разрушения зафиксированы в уездах Ыйсон и Санчхон, где выгорело более 1 000 гектаров земли.
Спасательные службы продолжают борьбу с огнем, задействованы авиация и наземные подразделения. По состоянию на 8 утра пожарные работают над локализацией возгораний в четырех районах юго-восточной части страны.м
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