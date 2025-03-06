Мощную вспышку класса M, продолжавшуюся девять минут, зафиксировали на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

"5 марта в 14:50 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью девять минут", — говорится в сообщении учёных.

Как подчеркнули специалисты, вспышечная активность на Солнце 6 марта прогнозируется на уровне от низкой до умеренной.