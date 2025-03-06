Мощную вспышку зафиксировали на Солнце
Об этом сообщили учёные.
Сегодня, 02:18
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Сегодня, 02:18Сегодня, 02:18
125Фото: pxhere.com
Мощную вспышку класса M, продолжавшуюся девять минут, зафиксировали на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
"5 марта в 14:50 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью девять минут", — говорится в сообщении учёных.
Как подчеркнули специалисты, вспышечная активность на Солнце 6 марта прогнозируется на уровне от низкой до умеренной.
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