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Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11
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Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить

Глава государства принял председателя правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоуляна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировки, а также переработки нефти и газа.

Президент был проинформирован о планах CNPC по укреплению взаимодействия с казахстанской стороной. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан-Китай и др.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в энергетической сфере.

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Сегодня, 13:11
205
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