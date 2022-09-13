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Мощность новых газовых котельных в Нур-Султане будет в разы больше, чем у ТЭЦ - Кульгинов
С 2023 года в Нур-Султане планируют поэтапно запускать газовые котельные, мощность которых в разы превосходит ТЭЦ. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz.
"В столице ведём строительство сразу трёх газовых котельных. Их мощность превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в три раза и позволит как покрыть существующий дефицит, так и охватить теплом будущие районы застроек", - сообщил аким.
Поэтапный ввод объектов запланирован с 2023 года.
Газовые котельные расположены в районе нового железнодорожного вокзала, по Коргалжинскому шоссе и в ЖМ Тельмана.
"Котельная "Юго-Восток" позволит обеспечить теплоснабжением районы "Мынжылдык", нового железнодорожного вокзала, перспективный район застройки и другие. Котельная "Тельмана" - перспективную застройку в районе ЖК "Багыстан", проспект Улы Дала, ЖМ "Тельмана". Третья газовая котельная - "Туран" - район застройки вдоль Коргалжинского шоссе, проспект Туран и другие", - уточнил Кульгинов.
Во время объезда аким ознакомился с ходом строительства насосно-фильтровальной станции (НФС-3).
"Город потребляет 300 тысяч кубометров воды в сутки, мощность новой НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тысяч кубометров воды в сутки. Учитывая развитие города, уже имеется дополнительная потребность в воде, поэтому НФС-3 частично введём в эксплуатацию уже к концу этого года. Это позволит снять вопросы по обеспечению домов водоснабжением. С 2023 года увеличим мощность работы НФС-3", - написал аким столицы.
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