Мощное землетрясение в Турции: Есть ли пострадавшие среди граждан Казахстана
Комментарий МИД РК.
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В окрестностях Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2, за которым последовали афтершоки. По информации Министерства иностранных дел РК, обращений от казахстанских граждан, находящихся в Турции, в Генеральное консульство в Стамбуле на данный момент не поступало, передаёт BaigeNews.kz.
МИД РК продолжает мониторинг ситуации в координации с турецкими властями и дипломатическими представительствами Казахстана в Турции.
На консульском учёте в Стамбуле зарегистрированы 1137 граждан Республики Казахстан.
Казахстанцам, находящимся в Турции, рекомендовано сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям местных властей.
Напомним, подземные толчки зафиксированы в 12:49 по местному времени. Эпицентр находился в Мраморном море у побережья района Силиври.