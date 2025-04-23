В окрестностях Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2, за которым последовали афтершоки. По информации Министерства иностранных дел РК, обращений от казахстанских граждан, находящихся в Турции, в Генеральное консульство в Стамбуле на данный момент не поступало, передаёт BaigeNews.kz.

МИД РК продолжает мониторинг ситуации в координации с турецкими властями и дипломатическими представительствами Казахстана в Турции.

На консульском учёте в Стамбуле зарегистрированы 1137 граждан Республики Казахстан.

Казахстанцам, находящимся в Турции, рекомендовано сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям местных властей.

Напомним, подземные толчки зафиксированы в 12:49 по местному времени. Эпицентр находился в Мраморном море у побережья района Силиври.