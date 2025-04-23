В акватории Мраморного моря, всего в 11 километрах от Стамбула, сегодня днём было зафиксировано мощное землетрясение, вызвавшее серьёзную обеспокоенность у сейсмологов и местных жителей. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок произошёл в 14:49 по времени Астаны и достиг магнитуды 5,8.

Однако оценки магнитуды разошлись. Геологическая служба США (USGS) дала ещё более тревожный прогноз - 6,2 балла, с эпицентром на глубине всего 10 километров, что усиливает разрушительный потенциал. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также сообщил о магнитуде 5,9.

В районе эпицентра землетрясение оценивается как "разрушительное", что означает возможные повреждения зданий и риски для населения. Пока данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее мы сообщали, что накануне, 22 апреля, землетрясение зафиксировали на границе Казахстана и Китая.