По данным сейсмологов и местных властей, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете на юге Китая, в результате чего в эпицентре обрушились здания и погибли по меньшей мере девять человек. Землетрясение также ощущалось в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBOnews.

Землетрясение, произошедшее во вторник в 6:50 утра по непальскому времени, было сосредоточено на китайской стороне границы, примерно в 177 километрах к юго-западу от Шигадзе в Тибете или в 201 километре к северо-востоку от Катманду в Непале.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что предварительная магнитуда землетрясения составила 7,1, а очаг находился на глубине около 10 километров под поверхностью, что делает его очень неглубоким. Китайский центр сейсмологии оценил магнитуду в 6,8.

Землетрясение, произошедшее во вторник, ощущалось по всему региону. В социальных сетях появилось множество сообщений о сильных толчках. Толчки ощущались в Тибете и Непале (включая столицу Катманду), а также в некоторых районах Индии, Бутана и Бангладеш.

По оценкам Геологической службы США, до 105 миллионов человек могли почувствовать землетрясение, произошедшее во вторник, в том числе 76 000 человек, находившихся вблизи эпицентра, которые могли испытать "сильное" или "очень сильное" сотрясение.

Государственное информационное агентство "Синьхуа" в Китае сообщило, что спасательные операции продолжаются после обрушения множества зданий в городах вблизи эпицентра в уезде Динри. Китайская телекомпания CCTV сообщила, что по меньшей мере 9 человек погибли.

По данным государственных СМИ, в регион было направлено более 1500 спасателей.

По другую сторону границы представитель полиции Непала Бишва Адхикари сообщил, что пока не поступало сообщений о серьёзных разрушениях или пострадавших в результате мощного землетрясения. Оценка ущерба всё ещё продолжается.

"Потрясение было довольно сильным, — рассказал EMSC один житель Непала. — Птицы начали щебетать. Все вышли из своих домов ранним утром, когда было холодно".

Непал и прилегающие к нему регионы время от времени подвергаются сильным землетрясениям. В апреле 2015 года к северо-западу от Катманду произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибло около 9000 человек и ещё тысячи получили ранения.