  • 11 Февраля, 09:37
  • BAIGENEWS

Мощное землетрясение произошло в Марокко

Разрушений нет.

Сегодня, 08:49
АВТОР
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iStock Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: iStock

В Марокко зафиксировано землетрясение в провинции Уаззан магнитудой 5,2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Maghreb Arabe Press.

Отмечается, что очаг располагался на глубине 20 км, а эпицентр находился в коммуне Бричка. В результате произошедшего разрушений нет.

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