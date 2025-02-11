В Марокко зафиксировано землетрясение в провинции Уаззан магнитудой 5,2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Maghreb Arabe Press.

Отмечается, что очаг располагался на глубине 20 км, а эпицентр находился в коммуне Бричка. В результате произошедшего разрушений нет.