В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, сообщили в Институте сейсмологии НАН КР, передаёт BaigeNews.kz. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован всего в трех километрах на север от города Ош и в двух километрах к западу от села Шарк.

Интенсивность землетрясения в близлежащих населенных пунктах составила около 5 баллов в Оше, а также в селах Шарк, Таштак, Кызыл-Кыштак, Нариман и Кыргыз-Чек. В селе Кара-Суу сила толчков была немного слабее - около 4 баллов.

По данным на момент публикации жертв и разрушений в результате землетрясения не зарегистрировано. Ситуация в регионе находится под контролем местных властей.