В Тихом океане вблизи Новой Зеландии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:57 по времени Астаны в среду землетрясения находился в 936 м северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии и в 170 км к югу от острова Рауль в составе архипелага Кермадек.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное", пишет EA Daily.

Геологическая служба оценила магнитуду землетрясения в 5,2. Очаг землетрясения, по ее данным, находился на глубине 49,1 км.