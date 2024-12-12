Мощное землетрясение произошло у побережья Новой Зеландии
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
124Фото: iStock
В Тихом океане вблизи Новой Зеландии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:57 по времени Астаны в среду землетрясения находился в 936 м северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии и в 170 км к югу от острова Рауль в составе архипелага Кермадек.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное", пишет EA Daily.
Геологическая служба оценила магнитуду землетрясения в 5,2. Очаг землетрясения, по ее данным, находился на глубине 49,1 км.
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