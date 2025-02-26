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Мощное землетрясение произошло у побережья Индонезии

Сегодня, 08:31
АВТОР
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iStock Сегодня, 08:31
Сегодня, 08:31
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Фото: iStock

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмособытие зарегистрировали на глубине 10 км в 121 км к югу от города Манадо, столицы провинции Северный Сулавеси, с населением в 451 тыс человек.

 

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