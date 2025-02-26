Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмособытие зарегистрировали на глубине 10 км в 121 км к югу от города Манадо, столицы провинции Северный Сулавеси, с населением в 451 тыс человек.