Мощное землетрясение произошло у побережья Индонезии
Сегодня, 08:31
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Сегодня, 08:31Сегодня, 08:31
126Фото: iStock
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Сейсмособытие зарегистрировали на глубине 10 км в 121 км к югу от города Манадо, столицы провинции Северный Сулавеси, с населением в 451 тыс человек.
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