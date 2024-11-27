Мощное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии недалеко от префектуры Исикава.
Сегодня, 08:58
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Сегодня, 08:58Сегодня, 08:58
122Фото: iStock
Землетрясение произошло в 22.47 по местному времени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился недалеко от западного берега префектуры Исикава.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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