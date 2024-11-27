Мощное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение произошло в 22.47 по местному времени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился недалеко от западного берега префектуры Исикава.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.