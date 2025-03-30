В индонезийской провинции Ачех произошло землетрясение магнитудой 5,4. По данным сейсмологического агентства страны, эпицентр находился на глубине 10 километров, в 18 километрах от города Банда-Ачех, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты успокаивают: угрозы цунами нет. Однако, как отмечает издание Lentera, землетрясение напугало местных жителей. В этот момент многие находились на рынке, делая покупки по случаю праздника Ораза-байрам. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, несколькими днями ранее, 28 марта, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме. Оно привело к серьезным разрушениям и гибели более 1,7 тысячи человек.около 3,4 тысячи человек получили травмы, еще 300 числятся пропавшими без вести. Колебания земли ощутили не только в Мьянме, но и в соседних странах — Таиланде и Китае. В Бангкоке число погибших достигло 17 человек, еще 32 пострадали, а судьба 83 человек остается неизвестной.