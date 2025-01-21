  • 21 Января, 12:51
  • BAIGENEWS

Мощное землетрясение произошло на Тайване

Сегодня, 12:41
АВТОР
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iStock Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
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Фото: iStock

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Пострадали как минимум 15 человек.

"На данный момент 15 человек получили ранения и были направлены в больницу на лечение", - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 километра, по информации Центрального метеорологического управления (CWA) Тайваня.

 

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