Мощное землетрясение произошло на Тайване
Сегодня, 12:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:41Сегодня, 12:41
52Фото: iStock
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Пострадали как минимум 15 человек.
"На данный момент 15 человек получили ранения и были направлены в больницу на лечение", - говорится в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 километра, по информации Центрального метеорологического управления (CWA) Тайваня.