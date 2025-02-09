  • 9 Февраля, 11:46
  • BAIGENEWS

Мощное землетрясение произошло на Каймановых островах

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Сегодня, 09:15
АВТОР
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youtube.com/@RubinReport Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
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Фото: youtube.com/@RubinReport

Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на Каймановых островах, передаёт BaigeNews.kz.

По данным геологической службы США, эпицентр располагался в 210 км к юго-западу от города Джорджтаун с населением 29 тысяч человек. Подземные толчки зарегистрированы на глубине 10 км.

По последним данным Центра предупреждения о цунами (NOAA), угроза цунами по-прежнему сохраняется.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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