Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на Каймановых островах, передаёт BaigeNews.kz.

По данным геологической службы США, эпицентр располагался в 210 км к юго-западу от города Джорджтаун с населением 29 тысяч человек. Подземные толчки зарегистрированы на глубине 10 км.

По последним данным Центра предупреждения о цунами (NOAA), угроза цунами по-прежнему сохраняется.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.