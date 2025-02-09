Мощное землетрясение произошло на Каймановых островах
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
237Фото: youtube.com/@RubinReport
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на Каймановых островах, передаёт BaigeNews.kz.
По данным геологической службы США, эпицентр располагался в 210 км к юго-западу от города Джорджтаун с населением 29 тысяч человек. Подземные толчки зарегистрированы на глубине 10 км.
По последним данным Центра предупреждения о цунами (NOAA), угроза цунами по-прежнему сохраняется.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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