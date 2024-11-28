Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Лусон к юго-востоку от Батитанга на Филиппинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По информации научно-исследовательской организации, очаг землетрясения залегал на глубине 182 км и располагался примерно в 120 км от столицы Филиппин Манилы.

Угроза цунами объявлена не была, сообщений о разрушениях также не поступало.