  • 28 Ноября, 10:09
  • BAIGENEWS

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Лусон на Филиппинах.

Сегодня, 08:42
АВТОР
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web-tourism.ru Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Фото: web-tourism.ru

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Лусон к юго-востоку от Батитанга на Филиппинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По информации научно-исследовательской организации, очаг землетрясения залегал на глубине 182 км и располагался примерно в 120 км от столицы Филиппин Манилы.

Угроза цунами объявлена не была, сообщений о разрушениях также не поступало.

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