Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Лусон на Филиппинах.
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
149Фото: web-tourism.ru
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Лусон к юго-востоку от Батитанга на Филиппинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
По информации научно-исследовательской организации, очаг землетрясения залегал на глубине 182 км и располагался примерно в 120 км от столицы Филиппин Манилы.
Угроза цунами объявлена не была, сообщений о разрушениях также не поступало.