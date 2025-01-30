Мощное землетрясение произошло на Аляске
информация о пострадавших не поступала.
Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21Сегодня, 14:21
142Фото: РИА Новости/Татьяна Лукьянова
На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на геологическую службу США (USGS).
Подземные толчки выявили в 71 км к юго-востоку от города Николай. Глубина составила 0,1 км.
Отмечается, что информация о пострадавших, а также о разрушениях не поступала. Специалисты продолжают следить за ситуацией.