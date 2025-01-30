На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки выявили в 71 км к юго-востоку от города Николай. Глубина составила 0,1 км.

Отмечается, что информация о пострадавших, а также о разрушениях не поступала. Специалисты продолжают следить за ситуацией.