  • 9 Декабря, 09:06
  • BAIGENEWS

Мощное землетрясение произошло у Алеутских островов

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у Алеутских островов.

Сегодня, 08:55
АВТОР
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Global Look Press/Anton Luhr Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55
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Фото: Global Look Press/Anton Luhr

Согласно опубликованной информации, очаг землетрясения находился на глубине 18 км и был зафиксирован в 01:57 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz. Он располагался в 113 км от города Адак на Аляске.

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