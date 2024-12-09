Мощное землетрясение произошло у Алеутских островов
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у Алеутских островов.
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
45Фото: Global Look Press/Anton Luhr
Согласно опубликованной информации, очаг землетрясения находился на глубине 18 км и был зафиксирован в 01:57 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz. Он располагался в 113 км от города Адак на Аляске.
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