Мощное извержение гейзера произошло в национальном парке США
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В Йеллоустонском национальном парке США произошло мощное извержение гейзера, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Геотермальный взрыв раскидал камни и повредил пешеходные дорожки. Зону происшествия пришлось временно закрыть.
Часть парка откроют для посетителей, когда сотрудники убедятся, что она безопасна. Информация о пострадавших не поступала. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что испуганные люди бежали от извергающегося гейзера. Он выпустил большое облако черного и серого дыма.
Вулканическая активность в данном регионе остается на допустимом уровне. Геологи приступили к работе на месте происшествия. Они заверили, что событие не является признаком надвигающихся извержений вулканов. Также выброс не вызван подъемом магмы к поверхности.
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