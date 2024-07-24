Мощное извержение гейзера произошло в национальном парке США

В Йеллоустонском национальном парке США произошло мощное извержение гейзера, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Геотермальный взрыв раскидал камни и повредил пешеходные дорожки. Зону происшествия пришлось временно закрыть.

Часть парка откроют для посетителей, когда сотрудники убедятся, что она безопасна. Информация о пострадавших не поступала. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что испуганные люди бежали от извергающегося гейзера. Он выпустил большое облако черного и серого дыма.

Вулканическая активность в данном регионе остается на допустимом уровне. Геологи приступили к работе на месте происшествия. Они заверили, что событие не является признаком надвигающихся извержений вулканов. Также выброс не вызван подъемом магмы к поверхности.