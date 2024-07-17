Мощнейшая вспышка за лето произошла на Солнце

Специалисты зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за все лето, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событию присвоили балл X1.9, это в четыре раза меньше, чем самая крупная вспышка, произошедшая на звезде, – X8.7. В тот же день день произошел менее крупный выброс солнечных частиц. Он достиг уровня Х1.2.

Эксперты заметили быстрый рост солнечной активности, который начался примерно с 12 июля. В течение данного времени ученые зафиксировали более десяти вспышек четвертого уровня и две пятого уровня. Мощность солнечных выбросов оценивают по пятибалльной шкале.