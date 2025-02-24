24 февраля в 00:50 по времени Астаны на Солнце произошла мощная вспышка. Предварительно ее класс оценивается в X2.0, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Последний раз вспышка подобной мощности наблюдалась почти 2,5 месяца назад – 8 декабря 2024 года.

На сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН говорится, что это событие стало результатом резкого роста солнечной активности, который начался менее суток назад и продолжается до сих пор. В течение дня было зарегистрировано три вспышки уровня M, включая крупное событие класса M4.9. По данным специалистов, признаков спада активности пока нет. Есть вероятность новых мощных вспышек в ближайшее время.

Местом возникновения вспышки стал западный край Солнца, что минимизирует ее возможное воздействие на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки остается в "зеленой зоне". Риски выброса тяжелых частиц также оцениваются как минимальные.