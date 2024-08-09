Мощная магнитная буря накроет Землю

Солнце подходит к пику своего цикла активности, поэтому на нем все чаще появляются пятна и случаются вспышки, передаёт BaigeNews со ссылкой на zn.ua. Последние часто сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ), которые могут вызвать магнитные бури на Земле. Одна из них накроет нашу планету уже в ближайшие дни, сообщает сайт отслеживания космической погоды SpaceWeather.

По данным портала, 7 августа Солнце выпустило две вспышки, источниками которых стали солнечные пятна AR3774 и AR3777. Как следствие, к Земле движется один или два КВМ, их прибытие ожидается 10 августа. Планету накроет магнитная буря категории G2 или G3, сильная.

Данные портала Meteoagent показывают, что магнитная буря накроет Землю уже сегодня, 9 августа. Она затянется на два дня.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.