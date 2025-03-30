Моряки из Актау выехали в Астану для подготовки к параду в честь 80-летия Победы
Парад пройдёт в столице 7 мая.
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Более 150 военнослужащих Военно-морских сил Актауского гарнизона, среди которых офицеры, старшины и матросы, отправились в Астану для дальнейшей подготовки к военному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
С теплотой и гордостью простились на вокзале родные и близкие моряков, удостоившихся чести принять участие в торжественном марше, который пройдет 7 мая в Астане.
"Горжусь моим сыном, – поделилась мама матроса Али Битева Гульмира Калмуратова, – Он уже шесть месяцев служит на боевом корабле в дивизионе разнородных кораблей. Участвовать в Параде – это действительно большая честь, и не каждому выпадает такая возможность. Желаю всем морякам успешного выполнения этой ответственной миссии".
В военном параде примут участие моряки из разных подразделений, включая дивизион разнородных кораблей, десантно-штурмовой батальон, службу гидрографического обеспечения, комендантскую роту и учебный центр Военно-морских сил.
Как отметили в Минобороны, подготовка к параду идет полным ходом, и каждый из военнослужащих осознает, насколько важна для страны эта дата.
"Они готовы показать себя с лучшей стороны и достойно представить Военно-морские силы Казахстана на параде Победы в Астане",– отметили в ведомстве.
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