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oilcapital.ru Сегодня, 09:20
190
Сегодня, 09:20
190
Фото: oilcapital.ru

Морской терминал КТК возобновил отгрузку нефти

Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому Трубопроводному Консорциуму возобновить перевалку нефти на Морском терминале компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, перевалка была остановлена 19 февраля из-за непогоды.

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#КТК #нефть #отгрузка
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:20
190
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