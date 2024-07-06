Морскому порту в Актау хотят придать международный статус
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Проект приказа министра транспорта "О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения" вынесли на публичное обсуждение в Казахстане. Документ появился на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона РК "О торговом мореплавании" приказываю: придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения; Комитету железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в министерстве юстиции, размещение приказа на интернет-ресурсе министерства транспорта после его официального опубликования", - сказано в документе.
На публичном обсуждении он будет находиться до 22 июля.
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