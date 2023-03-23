Морпех из Актау поднял барана 230 раз и установил рекорд

Фото: pixabay.com

Во время спортивных соревнований, посвященных Наурызу, морской пехотинец Владислав Азинштейн установил рекорд части, подняв 50-килограммового барана 230 раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Праздничное мероприятие было организовано на строевой площадке воинской части в Актау. Военные участвовали в казахских национальных играх: поднятие гири, перетягивание каната, борьба и другие.

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Жюри удивил морской пехотинец Владислав Азинштейн, поднявший 50-килограммового барана 230 раз.

"Сегодняшнее праздничное мероприятие прошло на высоком уровне. Все военнослужащие приняли активное участие. В ближайшие выходные пройдут соревнования по футболу и волейболу", – отметил командир воинской части, подполковник Жаннур Саткынов.

Празднование Наурыза в части завершилось церемонией поздравления победителей и концертом.