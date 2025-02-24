Морозы вернутся в Казахстан
Осадки ожидаются на большей части Казахстана.
Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
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Прогноз погоды по Казахстану на несколько дней предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.
В ближайшие дни Южный циклон будет определять погоду на большей части республики.
"Пройдут осадки в виде дождя и снега, сутки 25-26 февраля в южных, сутки 26-ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах в виде снега. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по Казахстану прогнозируется туманы. Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы на севере, северо-западе, в центре страны до 8-18 мороза, на юге, юго-востоке до 5-12 мороза, на востоке повышение до 15-20, на юге региона 5 мороза.
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