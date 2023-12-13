Морозы в Астане: школьники будут учиться дистанционно
Сегодня, 10:57
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Сегодня, 10:57Сегодня, 10:57
85Фото: Baigenews.kz
Из-за погодных условий учеников второй смены в Астане перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.