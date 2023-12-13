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Морозы в Астане: школьники будут учиться дистанционно

Сегодня, 10:57
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Baigenews.kz Сегодня, 10:57
Сегодня, 10:57
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Фото: Baigenews.kz

Из-за погодных условий учеников второй смены в Астане перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

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