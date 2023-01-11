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Иллюстративное фото Вчера, 16:06
608
Вчера, 16:06
608
Фото: Иллюстративное фото

Морозы в Алматы: школьников отправляют на дистанционку

Морозы добрались до Алматы. Из-за непогоды школьников и учащихся колледжей переводят на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 12-13 января учащиеся 0,1-11(12) классов и студенты I, II курсов колледжей переходят на дистанционное обучение", - сообщили в Управлении образования Алматы.

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#образование #школа #Алматы #мороз
BaigeNews.kz
Вчера, 16:06
608
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