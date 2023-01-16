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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 19:37
87
Сегодня, 19:37
87
Фото: pixabay.com

Морозы сохранятся в Казахстане ещё несколько дней

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Под влиянием обширного Северо-западного антициклона практически на всей территории страны сохранится погода без осадков.

Лишь на востоке, северо-востоке Казахстана ожидаются снег и низовая метель.

Малоподвижный антициклон и арктические воздушные массы не вызовут резких изменений в температурном фоне: морозы всё ещё сохранятся.

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#погода #Казгидромет #мороз
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:37
87
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