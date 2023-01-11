Морозы смещаются на юг: прогноз погоды до 13 января в Казахстане

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Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане. Ожидается усиление морозов на юге республики и ослабление холодов на севере, передаёт BaigeNews.kz.

"Холодный Арктический антициклон направляет свою траекторию на восточные, южные регионы республики, где ожидается морозная без осадков погода. Лишь в северной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, низовая метель. На северо-западе, юго-востоке республики будет туман", - сообщили метеорологи.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. На западе страны ночью до минус 7-20 градусов, на северо-западе - до минус 13-22 градусов, на севере - до минус 13-26 градусов, в центре - до минус 17-25 градусов, на востоке - до 20-30 градусов ниже нуля.

На юге основной фон температуры составит минус 22-31 градус, на юго-востоке страны произойдёт понижение - от минус 20-33 градусов до минус 23-36 градусов.