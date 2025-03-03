  • 3 Марта, 13:06
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Морозы ночью, осадки днём: прогноз погоды на три дня в Казахстане

Погоду определит циклон.

Сегодня, 13:03
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Unsplash Сегодня, 13:03
Сегодня, 13:03
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Фото: Unsplash

Прогноз погоды по Казахстану на 4-6 марта предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни погоду республики будет определять циклон с районов Баренцево моря, где на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По РК прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер.

Ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе страны до 0-8 мороза, на севере, в центре до 5-15 мороза, на востоке до 7-18 мороза, на юге, юго-востоке до 8 мороза-2 тепла.

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