Прогноз погоды по Казахстану на 4-6 марта предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни погоду республики будет определять циклон с районов Баренцево моря, где на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По РК прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер.

Ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе страны до 0-8 мороза, на севере, в центре до 5-15 мороза, на востоке до 7-18 мороза, на юге, юго-востоке до 8 мороза-2 тепла.