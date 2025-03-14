Морозы не отступают: В некоторых школах ВКО отменили уроки
Сегодня, 09:05
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Сегодня, 09:05Сегодня, 09:05
66Фото: pixabay.com
В одном из районов Восточно-Казахстанской области отменили занятия в некоторых школах, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС регилна, 14 марта по Уланскому району прогнозируется понижение температуры воздуха до - 29 градусов.
В этой связи занятия для 1 и 2 смены для учеников 0-4 классов переводятся на дистанционный режим в школах Каная, Клименко и Герасимовки.
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