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Морозы не отступают: В некоторых школах ВКО отменили уроки

Сегодня, 09:05
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
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Фото: pixabay.com

В одном из районов Восточно-Казахстанской области отменили занятия в некоторых школах, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС регилна, 14 марта по Уланскому району прогнозируется понижение температуры воздуха до - 29 градусов. 

В этой связи занятия для 1 и 2 смены для учеников 0-4 классов переводятся на дистанционный режим в школах Каная, Клименко и Герасимовки.

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