В одном из районов Восточно-Казахстанской области отменили занятия в некоторых школах, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС регилна, 14 марта по Уланскому району прогнозируется понижение температуры воздуха до - 29 градусов.

В этой связи занятия для 1 и 2 смены для учеников 0-4 классов переводятся на дистанционный режим в школах Каная, Клименко и Герасимовки.