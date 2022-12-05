Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане

"Большая часть Казахстана в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная, преимущественно без осадков погода. Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, туман, на юге - гололёд", - говорится в сообщении.