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pixabay.com Сегодня, 19:08
274
Сегодня, 19:08
274
Фото: pixabay.com

Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане составили синоптики Казгидромета. Морозы на большей части страны сохраняются, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть Казахстана в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная, преимущественно без осадков погода. Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, туман, на юге - гололёд", - говорится в сообщении.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Морозы до 35 градусов прогнозируются ночью 6 декабря в Карагандинской, 7-8 декабря в Восточно-Казахстанской областях.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:08
274
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