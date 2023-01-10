Морозы до -40 градусов ожидаются в двух регионах Казахстана

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По прогнозам "Казгидромета", на большую часть территории РК будет оказывать влияние Арктический антициклон и ожидается морозная погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, на юге области и в горных районах временами ожидаются сильный снег, усиление ветра, метель, туман, гололед.

Ночью в Мангыстауской области ожидается очень сильный мороз 25 градусов, в Атырауской области - сильный мороз 30 градусов, в Актюбинской области – сильный мороз 35-39 градусов, на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз 40 градусов.