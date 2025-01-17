Резкое понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане на следующей неделе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

По данным метеорологов, Атлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха на выходных принесёт на большую часть Казахстана снег и метель.

"На западе и юге 20-21 января на севере страны осадки в виде дождя и снега. Сильные осадки прогнозируются ночью 18 января в Туркестанской области. По республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед" , - говорится в сообщении.

Сильный снег прогнозируют также 20 января в области Улытау, 21 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, 21-22 января в Акмолинской, 22 января в Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областях и в области Абай, 22-23 января в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и в области Жетiсу.

"С 22 января начнёт распространяться холодная воздушная масса, что приведёт к значительному понижению температуры воздуха ночью:на западе до 10-20 мороза; на северо-западе и севере до 20-30 мороза; в центре и на востоке ожидается до 25-35 мороза; на юге страны – до 12-25 мороза", - добавили в "Казгидромете".