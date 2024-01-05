Морозы до -30 градусов ожидаются в Казахстане

В ближайшие дни, под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается снег, в южных регионах – осадки в виде дождя и снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"В связи с вторжением холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона ожидается резкое понижение температур на западе, северо-западе, севере и востоке страны. Так, на западе, и северо-западе в ночные часы ожидается понижение до 8-25 мороза, на севере до 5-30 мороза, а на востоке республики до 5-18 мороза", - говорится в сообщении.

В южных регионах основной фон ночной температуры ожидается в пределе 5 мороза - 7 тепла.

"6 января на северо-западе ожидается сильный снег, на юге – сильные осадки в виде дождя и снега, 7-8 января на северо-западе, севере и в центре ожидается сильный снег.

Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололед и метель. По республике ожидаются туманы и усиление ветра", - добавили в Казгидромет.