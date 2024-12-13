В ближайшие трое суток погоду на большей части Казахстана будут определять Северный и Южный циклоны, передаёт BaigeNews.kz.

14-15 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки.

"16 декабря – снег, на востоке, юго-востоке страны ожидается сильный снег. По республике ожидаются гололёд, туман, усиление ветра, метель", - рассказали синоптики.

Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе страны составит до 10-18 мороза.

"На севере, в центре – до 15-25 мороза, на юге, юго-востоке республики – до 10-17 мороза, в горных районах – до 20-27 мороза", - добавили в "Казгидромете".

Напомним, ранее в ведомстве проинформировали, какой будет зима в Казахстане.