Мороз до 20-27 градусов: синоптики Казахстана объявили прогноз погоды на выходные
Об этом говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
Сегодня, 13:24
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Сегодня, 13:24Сегодня, 13:24
141Фото: pixabay.com
В ближайшие трое суток погоду на большей части Казахстана будут определять Северный и Южный циклоны, передаёт BaigeNews.kz.
14-15 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки.
"16 декабря – снег, на востоке, юго-востоке страны ожидается сильный снег. По республике ожидаются гололёд, туман, усиление ветра, метель", - рассказали синоптики.
Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе страны составит до 10-18 мороза.
"На севере, в центре – до 15-25 мороза, на юге, юго-востоке республики – до 10-17 мороза, в горных районах – до 20-27 мороза", - добавили в "Казгидромете".
Напомним, ранее в ведомстве проинформировали, какой будет зима в Казахстане.