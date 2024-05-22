Морозоустойчивый сорт пшеницы вывели казахстанские ученые

Новый сорт озимой пшеницы - "Шөл" был разработан учеными НАНОЦ в результате индивидуального отбора из гибридной популяции. Этот сорт имеет богатое ботаническое разнообразие и представляет собой гибридный вид Гостианум (Hostianum), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

"Характеристики "Шөл" впечатляют: цилиндрические колоски длиной 8-12 см, плотная структура, 14-18 шипов на 10 см, длинные шершавые междоузлия белого цвета. Зерно стекловидное, полудлинное, крупное, красного цвета, с гладким основанием и средней бороздкой. Экономическая ценность сорта проявляется в его высокой урожайности: масса 1000 зерен 40,8-49,0 г, натура 757-820 г/л, количество зерен в основном колосе 45,5-60,5, урожайный куст 2,2 -2,8. "Шөл" характеризуется высокой зимостойкостью, устойчивостью к заморозкам, жаре, засухе, а также к болезням", - сообщили в МСХ.

В Минсельхоз добавили, что сорт рекомендован для выращивания в условиях полива и удобрений, обладает хорошей морозоустойчивостью, не рассыпается при созревании и легко обмолачивается. Урожайность "Шөл" составляет 25,5-40,5 ц/га.

Этот сорт прошел испытания и зонирование, получил патент и успешно используется сельскохозяйственными предприятиями. Ученые и селекционеры с нетерпением ожидают, что новый сорт "Шөл" принесет богатые урожаи и поможет сельскому хозяйству улучшить свои показатели.