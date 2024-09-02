Мороженое из шубата и булочки из кумыса: в Улытау прошел мастер-класс по национальным десертам

Вв селе Улытау состоялся ряд мероприятий, направленных на развитие туризма в регионе. В рамках проекта Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (МЭПР РК) и ПРООН "Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау" прошли тренинг и круглый стол местного сообщества и экспертов.

Целью тренинга стало обучение местных жителей навыкам, необходимым для создания и развития эффективного туристического бизнеса в условиях сельской местности. Участники получили знания и практические инструменты для успешного бизнес-планирования в области туризма, что, как ожидается, позволит им не только увеличить доходы, но и будет способствовать устойчивому развитию региона.

"Мы проводим тренинги по развитию туризма, объясняя местным жителям, что такое гостевые дома, почему необходимо продавать сувенирные изделия, каковы ожидания туристов, которые будут приезжать сюда. Во время нынешних мероприятий уже определились люди, которые изъявили желание строить гестхаусы. Эта работа будет продолжаться, потому что местное население проявило большой интерес и хочет внести свой реальный вклад в развитие экотуризма", - говорит тренер Ажар Байбакишева.

Кроме того, был организован круглый стол, посвященный обсуждению результатов проведенных тренингов и анализу эффективности стратегии по мобилизации местного сообщества и повышению занятости населения в Улытауском районе.

Участники обсудили ключевые вопросы и вызовы, с которыми сталкивается регион в области туризма. Также были намечены пути дальнейшего развития проекта, такие как создание новых туристических маршрутов и объектов, проведение маркетинговых кампаний для привлечения большего числа туристов. Эти меры необходимы для повышения туристической привлекательности региона, сохранения его культурного и природного наследия, а также улучшения качества жизни местного населения.

30 августа состоялся кулинарный мастер-класс, во время которого известный в Казахстане кулинар, ресторатор Байжигит Болсхан провел обучение участников по приготовлению десертов с национальной колористикой. Мастер-класс вызвал высокую заинтересованность среди местных жителей, которые с удовольствием изучали все тонкости создания таких кондитерских изделий, как булочки на основе кумыса, жент в шоколаде, мороженое из шубата и других. Проект, в рамках которого были проведены данные мероприятия, реализуется с участием Республиканского общественного объединения "QazaqGeography".