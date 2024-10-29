Мороз, туман и снег: объявлен прогноз погоды на три дня в Астане и Алматы

Стало известно, какой будет погода в Алматы и Астане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

Прогноз погоды в Астане

30 октября в Астане ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 1-6, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.

31 октября переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.

1 ноября переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.

Прогноз погоды в Алматы

30 октября в Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла.

31 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 11-13 тепла.

1 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 11-13 тепла.