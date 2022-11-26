Мороз до минус 35 градусов обещают казахстанцам в воскресенье

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Как сообщает "Казгидромет", на большей части страны ожидается погода без осадков, а также резкое понижение температуры воздуха на юго-востоке страны, где пройдет снег, на юге, юго-западе — снег с дождём. Также ожидаются туман, гололёд, на востоке республики — низовая метель. В целом по Казахстану ожидается усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны.

27-29 ноября в области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 27 ноября синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха от 4 мороза-1 тепла, на севере, в горных районах области 7-12 мороза до 15-20, на севере, в горных районах области 25 мороза. В Талдыкоргане 27 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха до 18-20 мороза. 27 ноября на севере, в горных и предгорных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед.

27 ноября на севере, востоке и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются на дорогах гололедица, ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В горных районах понижение температуры воздуха от 7-12 мороза до 10-15, на севере, в горных районах области 18-23 мороза.

В Алматы и Конаеве также прогнозируют резкое понижение температуры воздуха от 12 до 15 градусов мороза, ожидается гололедица на дорогах.

27 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололёд. Ветер восточный, на западе, севере, в центре области 15-20, ночью в центре области порывы 23 метра в секунду.

На западе, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, юге, востоке Абайской области ожидается низовая метель. Ночью на севере области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, юге, востоке области 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. Ночью ожидается сильный мороз 30-35 градусов. В Семее 27 ноября ночью ожидается сильный мороз 33-35 градусов.

27 ноября ночью на востоке, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области туман. Ветер северо-западный, северный в центре, на юге области 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ночью ожидается сильный мороз 33-35 градусов.

В Жамбылской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза до 5-10, на севере, в горных районах области 15 мороза, с дальнейшим понижением.