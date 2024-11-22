  • 22 Ноября, 13:36
  • BAIGENEWS

Морозы до 23 градусов ожидают жителей некоторых областей Казахстана

Об этом говорится в прогнозе погоды по стране на ближайшие трое суток.

Сегодня, 12:10
АВТОР
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chr.mk.ru Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: chr.mk.ru

На большей части Казахстана погоду на выходных будет формировать обширный Сибирский антициклон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ожидается погода без осадков.

"Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах гололед", - сообщили синоптики.

По республике в ночные и утренние часы туманы.

"В северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-18 мороза, на крайнем востоке страны до 23 мороза", - отметили в "Казгидромете".

Ранее сообщалось, что Алматы завалило снегом.

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