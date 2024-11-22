Морозы до 23 градусов ожидают жителей некоторых областей Казахстана

На большей части Казахстана погоду на выходных будет формировать обширный Сибирский антициклон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ожидается погода без осадков.

"Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах гололед", - сообщили синоптики.

По республике в ночные и утренние часы ― туманы.

"В северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-18 мороза, на крайнем востоке страны до 23 мороза", - отметили в "Казгидромете".

Ранее сообщалось, что Алматы завалило снегом.