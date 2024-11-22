Морозы до 23 градусов ожидают жителей некоторых областей Казахстана
Об этом говорится в прогнозе погоды по стране на ближайшие трое суток.
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
164Фото: chr.mk.ru
На большей части Казахстана погоду на выходных будет формировать обширный Сибирский антициклон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Ожидается погода без осадков.
"Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах гололед", - сообщили синоптики.
По республике в ночные и утренние часы ― туманы.
"В северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-18 мороза, на крайнем востоке страны до 23 мороза", - отметили в "Казгидромете".
Ранее сообщалось, что Алматы завалило снегом.
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